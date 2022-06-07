"УЗ" призначила нові потяги між Черніговом і Славутичем та між Запоріжжям і Дніпром

"Укрзалізниця" призначає нові приміські поїзди з 7 червня.

Про це повідомляють у пресслужбі "УЗ", інформує Цензор.НЕТ.

Тож, з 7 червня курсуватиме потяг за маршрутом: Чернігів — Славутич — Чернігів. Відправка з Чернігова щоденно о 8:05, прибуття до Славутича о 9:05. Зворотно, зі Славутича, відправка о 9:20, прибуття до Чернігова о 10:20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" призначила новий потяг з Перемишля до Запоріжжя



Крім того, з 8 червня поїдуть приміські поїзди сполученням Запоріжжя-2 — Дніпро — Запоріжжя-2. Відправка із Запоріжжя о 5:57, прибуття до Дніпра о 9:01. Зворотно, з Дніпра, поїзд відходитиме о 9:46, і прибуватиме до станції Запоріжжя-2 о 12:48.