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Прикордонник на Рівненщині передавав окупантам інформацію про офіцерів Нацгвардії для їхньої подальшої ліквідації, - Офіс Генпрокурора

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Прикордонник на Рівненщині передавав окупантам інформацію про офіцерів Нацгвардії для їхньої подальшої ліквідації, - Офіс Генпрокурора
На Рівненщині прикордонника підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними ОГП, підозрюваний, працюючи в групі комплектування прикордонного загону ДПС України, був завербований і співпрацював із офіцером запасу ЗС держави-окупанта. Він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. У 2020-2021 роках прикордонник передавав іншому ексвійськовому держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України, за даними слідства - для їхньої подальшої ліквідації.

Працівнику прикордонного загону повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова мерзенна гнида...
  • Бауржан Жусупов 202cb0a6
    К ВЫСШЕЙ МЕРЕ ! ДРУГИХ ВАРИАНТОВ ПРИГОВОРА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
  • vadik kut
    на гіляку гандона!
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