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ЗСУ відбили частину Сєверодонецька, росіяни поновлять атаки на Ізюм, - розвідка Великої Британії

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ЗСУ відбили частину Сєверодонецька, росіяни поновлять атаки на Ізюм, - розвідка Великої Британії
Російські окупанти мають намір змістити акцент своїх атак на Ізюм Харківської області.

Про це свідчать дані британської розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Британці зазначили, що українські захисники відбили у загарбників частину Сєвєродонецька Луганської області. Окрім цього, "застопорилося" просування росіян на попаснянському напрямку.

"Повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюму свідчать про те, що Росія готується відновити дії на північному напрямку", - йдеться у повідомленні.

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На думку британських розвіників, щоб перетворити тактичні досягнення на успіх на оперативному рівні, Росія повинна домогтися прориву хоча б на одному із цих напрямків.

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Топ коментарі

  • Олег Кущ 3c573107
    Може й поновлять... атаки... на Ізюм. Тільки арта модна вже у Харкові. Велкам ту зе кульок
  • Мобильный крематорий
    Скучаю по тем временам, когда горели склады и нефтебазы свинарника.
  • Влад Воланд
    Потрібно дрони камікадзе багато всю арту вибивати.
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