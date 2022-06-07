Новини

Білоруська армія розпочала заняття "з переведення з мирного на воєнний час"

12 91443
Білоруська армія розпочала заняття "з переведення з мирного на воєнний час"
Збройні сили Білорусі проводять комплекст тренувань із бойової готовності.

Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління з організованого виконання заходів з переведення з мирного на воєнний час", - йдеться у повідомленні.

В міністерстві зазначили, що заняття проводять після чергового призову та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.

Також читайте: Білорусь може збільшити чисельність війська до 80 тис., - Генштаб

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Иванченко 01727d49
    Я человек не глубоко верующий в бога, но с недавнего времени молю Боженьку об одном!! Дай мне силы дожить до того дня когда сдохнет вся эта мразина - сраный путлер, ублюдок лука, медведь и т.д. Сильно молю!!! Колхозник сраный!!!
  • мврина
    Лукашенко : "як не дожену, то хоч зігріюся зі своїми отвлєкающімі маньоврамі".. Я уявляю як він боїться за своє крісло і за своє життя.
  • Serg Serg 94650416
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини