Білоруська армія розпочала заняття "з переведення з мирного на воєнний час"

Збройні сили Білорусі проводять комплекст тренувань із бойової готовності.

Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління з організованого виконання заходів з переведення з мирного на воєнний час", - йдеться у повідомленні.

В міністерстві зазначили, що заняття проводять після чергового призову та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.

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