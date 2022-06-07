"НТВ" в Молдові оштрафували за висвітлення подій 9 травня
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдовське видання NewsMaker.
На думку Молдовської Ради з питань телебачення і радіо (СТР), телеканал NTV Moldova порушив положення Кодексу телебачення і радіо, згідно з яким інформація повинна виходити з надійних джерел, події повинні відображатись неупереджено і зберігати баланс, представляючи різні точки зору.
Зокрема, на думку ради, ведучий передачі Accent Direct Олексій Лунгу в ефірі 19 квітня висловлював свою думку на теми, що обговорюються, і "упереджено ставився до висловлювань свого гостя, підтримуючи його думку".
Крім того, СТР постановила, що у вечірніх новинах 9 травня це свято назвали Днем перемоги у Великій вітчизняній війні. На думку СТР, таким чином акцент зробили лише на поглядах тих, хто підтримує цю ідеологію, без надання інших історичних даних щодо Другої світової війни.
Крім того, у репортажі про георгіївську стрічку, віднедавна заборонений у Молдові символ, телеканал надавав думки лише тих, хто підтримує пропаганду цього символу.
Також, на думку ради, телеканал подав недостовірну інформацію про кількість учасників маніфестацій 9 травня.
Телеканал NTV Moldova заявив, що не порушував законодавство щодо кількості учасників святкових заходів, оскільки у репортажі йшлося про дві акції - Марш перемоги та ходу "Безсмертного полку".
Також телеканал зазначив, що 9 травня "був і залишається державним святом у Молдові, офіційно названим Днем Перемоги та відомим пам'яттю героїв, які загинули за незалежність Батьківщини".
"У зв'язку з цим усі люди висловили свою думку у репортажі. Неясно, яка ще думка має бути представлена для збалансованого висвітлення подій", - заявив телеканал.