Росія хоче знищити не тільки українців, але й поставити світ на межу голоду, - МЗС

Росія хоче поставити світ на межу голоду. Уникнути цього можна лише допомагавши Україні.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія знищила другий за величиною зерновий термінал в Україні. Мільйони людей по всьому світу зіткнуться з проблемою продовольчої безпеки.

Апетит Росії зростає. Тепер вони хочуть не тільки знищити українців, а й поставити світ на межу голоду. Допомога Україні допоможе цього уникнути", - йдеться в повідомленні.

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