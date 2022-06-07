Росія хоче знищити не тільки українців, але й поставити світ на межу голоду, - МЗС
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Росія хоче поставити світ на межу голоду. Уникнути цього можна лише допомагавши Україні.
Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія знищила другий за величиною зерновий термінал в Україні. Мільйони людей по всьому світу зіткнуться з проблемою продовольчої безпеки.
Апетит Росії зростає. Тепер вони хочуть не тільки знищити українців, а й поставити світ на межу голоду. Допомога Україні допоможе цього уникнути", - йдеться в повідомленні.