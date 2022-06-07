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Окупанти підрахували кількість пенсіонерів у Маріуполі: Їх втричі менше, ніж до початку вторгнення РФ

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Окупанти підрахували кількість пенсіонерів у Маріуполі: Їх втричі менше, ніж до початку вторгнення РФ
Пенсійний фонд терористичної "ДНР" підрахував наявну кількість пенсіонерів в Маріуполі - 46 тисяч осіб. Це в 3 рази менше, ніж до вторгнення Росії (136 тисяч осіб).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

 Зазначається, що частка літніх людей в структурі наявного населення Маріуполя зросла в 2 рази.

Загалом населення міста зменшилося в 5 разів:

~ 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну територію України;
~ 50-70 тисяч знаходяться в приазовських селищах або окупованих територіях сходу та півдня України;
~ 47 тисяч депортовано або змушено виїхати на територію Росії та Білорусі;
більше 22 тисяч вбито російськими військами;
~ 100-120 тисяч маріупольців й досі перебувають у зруйнованому місті без базових побутових умов.

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Топ коментарі

  • Aks World
    А я вам напомню результаты последних выборов в горсовет Марика:
    • «Блок Вадима Бойченко» - 41,69% (получили 22 места в горсовете);

    • «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 33,99% (19 мест);

    • Партия Шария - 7,9% (5 мест);

    • «Сила людей» - 6,2% (4 места);

    • «Слуга народа» - 5,1% (4 места).

    84% города проголосовало на последних выборах за то, что у них сейчас происходит
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    А якби вибори відбулись після цієї війни, цікаво як би далі голосували, здається мені, що змін майже не буде...
  • Hanka Panyanka
    зато баз нациков, только свои..., им еще мозги там прополощут и они "освободителям" будут памятники ставить в каждом разрушенном дворе...
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