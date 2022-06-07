Міносвіти змінить програми з історії та зарубіжної літератури. "Війну і мир" приберуть

Міністерство освіти та науки внесе зміни в навчальні програми з кількох предметів - захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Що стосується змін до навчальних програм українських шкіл. Відповідно до наказу МОН зараз працюють групи високопрофесійних спеціалістів, які створюють зміни до навчальних програм. До 15 червня ці групи мають подати результати до МОН, і ці зміни ми будемо вносити окремими нормативними документами", - сказав Вітренко.

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За словами Вітренка, в першу чергу це зміни до навчальних програм з предмета "Захист Вітчизни".

"Зміни будуть стосуватися посилення практичної спрямованості цього предмету. Діти мають знати, вміти, буде посилено національно-патріотичне виховання і буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти були свідомі того, що не можна чіпати, що несе для них небезпеку", - сказав Вітренко.

Також, як додав заступник міністра, зміни будуть внесені в навчальні програми з зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії.

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За його словами, із зарубіжної літератури буде виключено, наприклад, роман Льва Толстого "Війна та мир". "Такого в Україні вивчати не будуть, тобто все, що виспівує орківські війська, все воно зникне з програми зарубіжної літератури. Історія України та всесвітня історія - ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни в методологію викладання історії та світової історії , робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни і буде виписано взаємовідносини між українською нацією та "руським міром" на основі історичної правди", - сказав Вітренко.

Він додав, що також опрацьовується питання видання нових підручників. Також буде підготовлено методику викладання, з урахуванням внесених змін у навчальні програми.

Стосовно того,чи залишиться в програмі хтось з російських письменників, Вітренко зазначив, що зараз йдуть дискусії стосовно цього питання, але програма зарубіжної літератури буде оновлена.

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