Світ не має звикати до війни Росії проти України, інакше вона не закінчиться ніколи, - Зеленська
Про це дружина президента заявила в інтерв’ю американському телеканалу ABС, яке дала у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Розмову на 40 хвилин перервала повітряна тривога - цей епізод також побачили американські глядачі.
"Мені дуже хочеться, щоб весь світ, і американці також, не звикали до цієї війни. Так, від вас вона далеко, довго триває, і від неї можна втомитися, але, будь ласка, не звикайте, тому що якщо всі звикнуть, ця війна не закінчиться ніколи. Не звикайте до болю. І коли ви починаєте думати, що для цієї війни можуть бути якісь причини, це означає, що ви в зоні російської пропаганди. Будьте уважними, чуйте правду", - сказала вона.
Зеленська також наголосила, що Україна не готова поступатися своїми територіями в обмін на "мир", як пропонують деякі російські та світові політики: "Ми не готові поступатися своїми територіями. Не можна втратити свої території та бути спокійними надалі. Агресор не зупиниться на частині нашої території, не зупиниться, доки не знищить нас. Тож у нас немає вибору - ми повинні боротися за свою незалежність".
Перша леді переконана, що українці вистоять у цій війні. Але нині наші громадяни переживають жахливі трагедії.
"Є діти, які бачили, як убивали їхніх батьків. Тут, на Київщині, наприклад, є хлопчики, які бачили, як убили їхню маму, і самі мусили її ховати", - розповіла вона.
На думку дружини президента, російські солдати вдаються до руйнувань і насильства, адже мета Росії - "знищити все те, що робить нас українцями й відрізняє від них".
Перша леді також розповіла про Національну програму психологічної допомоги постраждалим від війни громадянам, яка запускається з її ініціативи.
"Велика проблема, що українці не звикли звертатися до психолога, тож потрібна масштабна комунікаційна кампанія", - переконана вона.
Крім того, Зеленська відзначила велику роль українських жінок у цій війні, які кожна на своєму місці роблять усе для перемоги: "Завжди була впевнена, що українські жінки - найкращі. І нарешті світ побачить обличчя української жінки".