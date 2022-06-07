Країни Європи мають "підвищити оберти" в наданні допомоги Україні, - Науседа

Європа багато зробила, щоб допомогти Україні, однак вона має збільшити свою допомогу.

Таку думку висловив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про це він говорив у вівторок із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який перебуває з візитом у Вільнюсі, передає BNS.

"Ми говорили про війну Росії в Україні та відповідь Європи. Європа багато зробила для допомоги Україні, але цього недостатньо. Досі немає перемоги у цій війні. Ми маємо залишатися на цьому шляху і в жодному разі не зменшувати обертів. Навпаки, це ... підвищувати", - зазначив Науседа.

"Ми маємо всебічно підтримувати Україну, збільшити тиск на Росію, посилюючи санкції, знижуючи енергетичну залежність від агресора. Ми маємо зробити все можливе, щоб захистити наші цінності та мир. Ми є і хочемо залишатися на правильному боці історії", - зазначив він.

Литовський лідер також наголосив, що, окрім військової та економічної допомоги, для України вкрай важливою є політична підтримка. За його словами, країні необхідно надати статус країни-кандидата у ЄС.

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"Настав час дати зрозуміти, що Україна має місце в Європейському Союзі. Ми не маємо морального права упускати цей момент", - йдеться в заяві Науседи, поширеній адміністрацією президента.