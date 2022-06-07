У Сєверодонецьку ситуація складна, ЗСУ укріпилися на позиціях і "роблять максимум", щоб відстояти місто, - мер Стрюк

У Сєверодонецьку на Луганщині наразі ситуація стабільно складна, Збройні сили України укріпилися на позиціях і тримають місто.

Про це в ефірі телемарафону сказав міський голова Сєверодонецька Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Сєверодонецьку ситуація стабільно складна. Наші Збройні сили укріпилися на позиціях, тримають місто і ті рубежі, які зайняли. Але разом з тим бої не вщухають. Орки кидають все нові і нові сили, зосереджено дуже багато артилерії, техніки, яка штурмує місто, намагається просуватися, ми зупиняємо", - сказав очільник міста.

Він підкреслив, що ЗСУ "роблять максимум", щоб відстояти це місто.

За словами Стрюка, загарбники хочуть хоча б щось добитися, отримати хоч якусь значущу перемогу, бо Сєверодонецьк – це адміністративний центр Луганщини, тому "він має символічне значення", саме як центр регіону.

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