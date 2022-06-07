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У Сєверодонецьку ситуація складна, ЗСУ укріпилися на позиціях і "роблять максимум", щоб відстояти місто, - мер Стрюк

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У Сєверодонецьку ситуація складна, ЗСУ укріпилися на позиціях і "роблять максимум", щоб відстояти місто, - мер Стрюк
У Сєверодонецьку на Луганщині наразі ситуація стабільно складна, Збройні сили України укріпилися на позиціях і тримають місто.

Про це в ефірі телемарафону сказав міський голова Сєверодонецька Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Сєверодонецьку ситуація стабільно складна. Наші Збройні сили укріпилися на позиціях, тримають місто і ті рубежі, які зайняли. Але разом з тим бої не вщухають. Орки кидають все нові і нові сили, зосереджено дуже багато артилерії, техніки, яка штурмує місто, намагається просуватися, ми зупиняємо", - сказав очільник міста.

Він підкреслив, що ЗСУ "роблять максимум", щоб відстояти це місто.

За словами Стрюка, загарбники хочуть хоча б щось добитися, отримати хоч якусь значущу перемогу, бо Сєверодонецьк – це адміністративний центр Луганщини, тому "він має символічне значення", саме як центр регіону.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Сугубо диванное мнение.
    Без ударов по территории свинарника толку не будет Невозможно сидеть в вечной обороне под постоянными обстрелами.
  • saimansay
    Ниркове взяли давно.
    Хватить парашскую пропаганду тулить.
    Иди проспись.
  • Urs
    Ситуация на Попаснянгском направлении на сегодня:
    - - В районе Нырково-Липовое, по видимому, противник вынужден временно остановится в виду понесённых значительных потерь в передовых подразделениях 1-го АК. Подразделения 1-й омсбр и 100-й омсбр 1-го АК, действовавшие на этом участке, судя по всему, просто утратили боеспособность... и будут вынуждено ротированы на подразделения 105-го сп мобилизационного резерва 1-го АК (явно, по уровню своей боеспособности, не идущие ни в какое сравнение с "кадровыми" частями 1-го АК).

    Это означает, что украиснкие войска не только получили время для укрепления обороны в самом чувствительном для себя месте (нет, это не Северодонецк)... это юго-западнее Лисичанска, но фактически пока остановили наступающую тактическую группировку противника севернее Попасной, вынудив последнюю к перегруппировки своих сил и средств на направлении главного удара.

    - Фланговая атака противника на Берестовое, так же не увенчалась успехом. Попав под массированное огневое воздействие огневых средств пораждения ВСУ в ходе выдвижения на рубеж атаки в районе Нагорного и Нырковского карьера, передовые подразделения противника были вынуждены остановиться... успеха в продвижении в северо-западном направлении не имели.

    Однако, противник продолжает удерживать в районе Васильевка - Нырково - Липовое свои передовые позиции, причём явно готовясь к продолжению наступления на Николаевку, Берестовое и Врубовку...
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