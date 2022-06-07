Нову угоду про добросусідські відносини між Україною і Польщею пропонують підписати в Гадячі, бо це символічно

Нову угоду про добросусідство між Україною і Польщею можна було би підписати у Гадячі Полтавської області. Це місце є символічним. Там у 1658 році було підписано угоду між Річчю Посполитою і козацькою старшиною про боротьбу з московським царством.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в коментарі PAP заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

"Можна було би подумати над тим, чи місцем підписання нової угоди про добросусідські відносини між Україною і Польщею не міг би бути Гадяч в Україні, це символічне місце", - заявив Пшидач.

Він нагадав, що в 1658 році там була підписана Гадяцька угода між Річчю Посполитою і Гетьманщиною, що передбачала, зокрема, спільну боротьбу з московським царем Олексієм I.

Заступник міністра підкреслив, що визрів момент підписання нової угоди між Києвом і Варшавою, оскільки попередня у 1992 році була підписана в іншу епоху, коли Польща й Україна перебували в іншій реальності.

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"Україна чітко підтримала прозахідний курс, зробила ставку на якомога кращі відносини з Польщею і починає частіше повертатися до історії, яка нас об’єднувала", - підкреслив польський дипломат.

У контексті поглиблення відносин між Польщею та Україною Пшидач звернув увагу на створення в липні 2020 року й інтенсифікацію роботи Люблінського трикутника (Польща, Литва, Україна). Метою його діяльності зараз є відновлення територіальної цілісності України й інтеграція України до ЄС і НАТО.

Він зауважив, що після підписання нової угоди про добросусідство Варшава і надалі працюватиме над тим, щоб "Україна інтегрувалася до євроатлантичних структур і таким чином зближувалася із Заходом".

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Як повідомлялося, під час свого виступу у Верховній Раді України 22 травня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що настав час укласти новий договір про добросусідство, який "врахує те, що ми (українці і поляки – ред.) збудували у наших відносинах хоча б упродовж останніх місяців". Дуда зауважив, що символічним було б підписати таку угоду між Україною та Польщею до січня 2023 року, коли відзначатиметься 160-та річниця початку Січневого повстання, під час якого поляки та українці боролися проти панування російської імперії.

Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу Дуди щодо укладення нової угоди, що сприяло б збереженню теплих відносин між народами.