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Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Україна проявила надзвичайну сміливість.

Про це пише у фейсбуці глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не здалися Росії. Ми зупинили й поступово витискаємо з нашої території армію загарбників, яка нещодавно вважалася другою за силою у світі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу. Але цей масштаб є. І це властивість нашого характеру – готовність боротися за свободу та за наші цінності", - зауважив президент.

Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський 01
Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський 02
Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський 03
Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський 04
Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський 05
Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський 06
 

Топ коментарі

  • Артем Костюк
    "Ніхто не очікував" - це ТИ не очікував, але так, ти дійсно ніхто.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    МЫЫЫ!!!??? А ты тут каким боком???
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Мы? А не ЗСУ и тероборона? Конкретно малорос зеленский угробил экономику и оборону страны, продал кацапам Херсонщину и воду в Крым, продал Азовцев. Так что никакого ,,мы" нет. Есть государственный изменник зеленский со своей кодлой кацапских кротов из ОПы и есть ЗСУ и народ, защищающий свою землю
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