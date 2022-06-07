Ми зупинили й поступово витискаємо загарбників з нашої землі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Україна проявила надзвичайну сміливість.

Про це пише у фейсбуці глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не здалися Росії. Ми зупинили й поступово витискаємо з нашої території армію загарбників, яка нещодавно вважалася другою за силою у світі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу. Але цей масштаб є. І це властивість нашого характеру – готовність боротися за свободу та за наші цінності", - зауважив президент.













