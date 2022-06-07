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Прикордонники виявили піхоту противника, а ЗСУ її знищили, - ДПСУ

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Підрозділи ДПСУ виявили ворожу піхоту противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ у Telegram.

"6 червня за допомогою безпілотника підрозділи ДПСУ виявили піхоту противника, після чого ЗСУ завдали ураження ворогу із застосуванням мінометів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на кордоні з Білоруссю залишається загроза ракетних та авіаударів, а на кордоні з Молдовою у Придністровському сегменті змін немає.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Новость абсолютно без "топографии". Искренне надеюсь это из-за того, что насыпали свиноте за ленточку.
  • Evgeniy Suhoteplyy
    Гарні новини. Дякуємо хлопці.
  • Valter Valter
    Пора Луку ставить перед фактом. Если еще хоть одна ракета с Беларашки полетит в Украину то его белоруськалий и нефтеперерабатыващий завод взлетит в воздух. И тогда Лука со своими лукашистами будет в прямом смысле сосать чтобы не сдохнуть с голодухи.
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