Синод РПЦ анексував кримські єпархії в УПЦ МП
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Синод Російської православної церкви у Москві 7 червня засудив собор УПЦ в Києві та забрав в української церкви кримські єпархії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт РПЦ.
Так, синод РПЦ прийняв кримські єпархії УПЦ (Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську) у пряме підпорядкування патріарха Московського.
Також було ухвалено рішення встановити на території окупованих Криму та Севастополя Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій.