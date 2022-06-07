Кім про обстріли Миколаєва: Зараз ситуація ще небезпечніша, ніж два тижні тому

У Миколаєві наразі ситуація ще небезпечніша, ніж два тижні тому, бо місто перебуває під постійними обстрілами.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ситуація ще небезпечніша, ніж два тижні тому, бо місто перебуває під постійними обстрілами. Ми радили двом районам міста переміститися на іншу його територію. Але скільки людей до цього дослухалося, у мене інформації немає", - сказав Кім.

За його словами, у місті зараз понад 3700 цивільних об’єктів пошкоджено або зруйновано, і ця цифра зростає щодня. Позавчора було зруйновано один з найбільших терміналів України, там була пожежа, яку гасили два дні.

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