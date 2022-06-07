Рашисти готуються до "дня Росії" в Маріуполі: Дітей змушують вчити гімн "ЛДНР"

Окупанти в Маріуполі готуються до "дня Росії" 12 червня.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада міста дала вказівку вчителям, робітникам дитячих центрів та дитячих садочків (тих, що запустили) до "дня росії" 12 червня забезпечити відеозапис співу дітьми гімну росії та "молодых республик". Відеозаписи будуть масово поширювати на підтвердження "радости прихода россии" флешмобом "ми чекали 8 років". В разі відмови від виконання вчителям погрожують арештом та виключенням зі списків на отримання гуманітарки їх та їхні сім'ї. Без варіантів.

Примус дітей до пропаганди - які ще грані нацизму вигадають росіяни в Маріуполі заради картинки?" - наголосив він.

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