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Рашисти готуються до "дня Росії" в Маріуполі: Дітей змушують вчити гімн "ЛДНР"

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Рашисти готуються до "дня Росії" в Маріуполі: Дітей змушують вчити гімн "ЛДНР"
Окупанти в Маріуполі готуються до "дня Росії" 12 червня.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада міста дала вказівку вчителям, робітникам дитячих центрів та дитячих садочків (тих, що запустили) до "дня росії" 12 червня забезпечити відеозапис співу дітьми гімну росії та "молодых республик". Відеозаписи будуть масово поширювати на підтвердження "радости прихода россии" флешмобом "ми чекали 8 років". В разі відмови від виконання вчителям погрожують арештом та виключенням зі списків на отримання гуманітарки їх та їхні сім'ї. Без варіантів.

Примус дітей до пропаганди - які ще грані нацизму вигадають росіяни в Маріуполі заради картинки?" - наголосив він.

Також читайте: Російські окупанти готуються до спалаху холери в Маріуполі, виїзд з міста для мирних мешканців перекритий, - Андрющенко

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Solomon Samsonovich
    @SolomonSamsony4
    ·
    4 год
    Кожний, хто в 2019 році вкинув голос спочатку за Зеленського, а потім за Зекоманду, підписався на тих бюлетенях "я погоджуюсь на будь-які наслідки, на смерть, тортури, вигнання, голод, хвороби, бідність, холод, бо єслі что хть пасмійомся".
  • Eight Wonder 56eae116
    У этой помойки даже гимн есть?
  • Bodalux
    Дітей рашисти будуть прививати ненависть до України, а дорослі вимушені будуть змиритися, що влада їх здала оркам на розправу.
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