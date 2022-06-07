Західні санкції не надто вплинули на позицію Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча деякі західні санкції вже завдали серйозного удару по російській економіці, вони "не особливо вплинули на позицію Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час конференції FT's Global Boardroom.

За його словами, Москва постійно знаходила способи оминути санкції. Він також припустив, що деякі західні уряди вже втомилися від економічних наслідків санкцій проти Росії та шукають способів пом'якшити їхній вплив на захист своїх комерційних інтересів.

"Вони підтримують Україну, але також перевіряють, що можна зробити для послаблення санкції, щоб бізнес не постраждав", - додав глава держави.

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