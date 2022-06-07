Ексглаву Херсонської ОДА часів Януковича Костяка підозрюють у держзраді, - Офіс Генпрокурора

Ексголові Херсонської облдержадміністрації, який обіймав посаду з 2010 по 2014 роки, повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний під час дії на території України воєнного стану співпрацює з представниками збройних сил РФ, а також з учасниками контрольованих нею незаконних збройних формувань. Підозрюваний забезпечує зберігання боєприпасів ворожих військ, надає окупантам пально-мастильні та будівельні матеріали.

Йдеться про Миколу Костяка.

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