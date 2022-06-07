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Зеленський пояснив, чому ЗСУ не йдуть у наступ: потрібно у 10 разів більше техніки і людей

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Зеленський пояснив, чому ЗСУ не йдуть у наступ: потрібно у 10 разів більше техніки і людей
Україна досі не переходить у контрнаступ у війні проти Росії, оскільки не має достатньо військової техніки та бійців.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю для FT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щоб наступати, для цього потрібно не менше ніж в 10 разів більше техніки і не менше ніж в 10 разів більше людей. Бажання у нас більше, а техніки менше. Тому ми не можемо занадто потужно просуватися вперед. Поки цього не буде, нам діяти складно, будуть великі втрати, а люди для мене - це пріоритет", - зазначив президент.

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Что наше политическое руководство путается в показаниях. Данилов говорит что нужно 5 бригад, другой говорит что нужно в 10 раз больше, но сходятся они в одном - освобождать Украину он не хотят...
  • Egor Nikolaev
    Странно. Если вспомнить его слова о том, что в ВСУ сейчас 700 тыс. личного состава, то выходит, что нужно 7 млн. чел.? И если у нас 500 танков, то нужно 5000?
  • Paul Foxen
    готує бобіків приколістів жити без Херсону Мелітополя Маріка Бердянська
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