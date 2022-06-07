Зеленський прокоментував заклики Макрона "не принижувати Росію": Понад 8 років вони вбивають наших людей, про що ми говоримо?

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова французького колеги Емманюеля Макрона, який закликав "не принижувати Росію".

Про це він заявив в інтерв'ю для FT, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не зовсім розумію, що таке приниження Росії. Росії якої? Ми про що говоримо? Про те, що всі ці багато років, більше 8 років, вони вбивають наших людей. Про що ми говоримо? Емманюель глибоко розуміється в процесі, один з лідерів "нормандської четвірки", він прекрасно розуміє деталі Мінського документа, всіх домовленостей, які були з Російською стороною в рамках "Норманді 4", невиконання цих домовленостей, постійний зрив цих домовленостей. Постійний зрив впровадження режиму припинення вогню, зриви обміну полоненими. Про які приниження ми говоримо?" - наголосив глава державию

За словами Зеленського, він навіть не вважає, що принижують Україну.

"Нас ніхто не принижує, нас вбивають. Тому ми у відповідь не збираємося також нікого принижувати, ми будемо відповідати тим самим інструментом" .- підсумував президент.

Нагадаємо, Макрон під час спілкування з журналістами заявив, що Путін "зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії". Президент Франції додав, що Росію не слід "принижувати... щоб в день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід дипломатичними засобами".

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