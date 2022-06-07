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Шольц застерігає від скасування санкцій проти Білорусі в обмін на транзит зерна з України

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Шольц застерігає від скасування санкцій проти Білорусі в обмін на транзит зерна з України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкидає можливість скасування санкцій проти Мінська в обмін на транзит зернових із України через Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це в жодному разі не означає, що ми маємо відмовитися від санкцій, які впровадили стосовно Лукашенка", - заявив Шольц у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єрами Латвії та Естонії Кріш'янісом Каріньшем та Каєю Каллас.

За словами канцлера, західні країни шукають способів, як безпечно вивезти цю сільськогосподарську продукцію з України, щоб уникнути нестачі продовольства у світі.

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"Це - відповідальність Росії, що зерно не може бути вивезене з України. (...) Ми намагатимемося знайти рішення, ООН також намагається знайти рішення", - сказав Шольц.

Він також зазначив, що під час розблокування Одеського порту потрібно забезпечити, щоб "Росія не зловживала такими рішеннями".

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А тут все досить легко пояснюєтья. Така собі гарна "принципова" позиція без усілякого напруження. Україна вже зробила заяву, що експорт зерна через Білорусь для неї неприйнятний. Так що можна тепер заявляти що завгодно та як завгодно, бо в будь якому разі Україна постачати зерно транзітом через Білорусь не буде.
  • Frol Fedoroff
    Никакого транзита украинского зерна через Белоруссию не будет. Разве только того, что рашисты смогут украсть
  • Влад Маруфенко
    Я щось ніфіга не зрозумів, хто саме пропонує відмінити санкції? Україна проти, англосакси проти, балтійці з поляками так само. То ж хто ці таємничі прихильники відміни санкцій?
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