Шольц застерігає від скасування санкцій проти Білорусі в обмін на транзит зерна з України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкидає можливість скасування санкцій проти Мінська в обмін на транзит зернових із України через Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це в жодному разі не означає, що ми маємо відмовитися від санкцій, які впровадили стосовно Лукашенка", - заявив Шольц у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єрами Латвії та Естонії Кріш'янісом Каріньшем та Каєю Каллас.

За словами канцлера, західні країни шукають способів, як безпечно вивезти цю сільськогосподарську продукцію з України, щоб уникнути нестачі продовольства у світі.

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"Це - відповідальність Росії, що зерно не може бути вивезене з України. (...) Ми намагатимемося знайти рішення, ООН також намагається знайти рішення", - сказав Шольц.

Він також зазначив, що під час розблокування Одеського порту потрібно забезпечити, щоб "Росія не зловживала такими рішеннями".

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