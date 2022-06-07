"Слуга народу" Кузьміних пропонує перейменувати вулиці Житомирщини на честь Зеленського. ДОКУМЕНТ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.
"У Житомирській області має бути вулиця Володимира Зеленського
У світі назви вулиць та площ отримують українські імена. У європейських містах з’являються вулиці Володимира Зеленського, площі Тараса Шевченка. Ініційовані громадські слухання щодо перейменування вулиць, які тематично пов'язані з радянським минулим, і у громадах мого округу. Запропонував перейменувати одну з вулиць у центрі Романівської та Миропільської громад на честь Президента України Володимира Зеленського", - зазначив парламентар.
Нагадаємо, 28 січня 2022 року нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали за підозрою в тиску на комісію .
За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
Рішення суду по цій справі ще немає.