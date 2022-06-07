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Польща і Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років, - Моравецький

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Польща і Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років, - Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький поінформував, що Польща й Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у твіттері канцелярія польського прем'єра.

"Наразі ми підписуємо один із найбільших збройових контрактів за останні три десятиліття - продаж зброї для українців, Україні. Ця зброя добре випробувана, і на сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою", - сказав Моравецький.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Оце друзі! Дякуємо!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Полякам як справжнім друзям України-черговий респектище...
  • Paul Foxen
    500 Польских HIMARSів перетворюються.. перетворюються... перетворюються... в 500 Українських
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