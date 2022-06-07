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Окупанти вкотре обстріляли Харків, загинула людина, мінімум 3 поранено, - Терехов

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Окупанти вкотре обстріляли Харків, загинула людина, мінімум 3 поранено, - Терехов
Російські окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова, внаслідок чого загинула людина, ще три особи поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міський голова Ігор Терехов.

"Щойно був обстріл. Обстріляно один із житлових районів міста. Є, на жаль, одна людина, яка загинула. Поки що ми маємо інформацію про трьох поранених", - сказав він.

Зараз на місці обстрілу працюють рятувальники.

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Топ коментарі

  • Sergey Kiev b7c0bc58
    Кляті орки, розплата обов"язково настане
  • Прощай немытая раССея
  • Руслан Жгун
    а в Белгороде снова спокойно ...
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