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З початку війни 3 250 військовозабов'язаних чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон, - ДПСУ

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З початку війни 3 250 військовозабов'язаних чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон, - ДПСУ
З початку повномасштабної війни, 24 лютого, було затримано 3 250 військовозабов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"На жаль, продовжують мати місце спроби незаконного перетину кордону, особливо чоловіками, громадянами України віком від 18 до 60 років, оскільки такій категорії громадян на даний момент тимчасово обмежено виїзд за межі країни. Зокрема, на зеленій ділянці кордону (це поза пунктами пропуску) з 24 лютого нами було затримано вже 3 250 таких осіб", – сказав Демченко на брифінгу.

За його словами, деякі чоловіки намагалися виїхати за межі України, використовуючи підроблені документи. Зокрема, Держприкордонна служба виявила 900 таких осіб.

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    "Зокрема, на зеленій ділянці кордону"

    Ти диви... на шаріка хотіли проскочити замість занести прикордонникам

    А взагалі, краще б це легалізували. Заплатив в казну, поїхав по своїм ділам. Воювати вони всеодно не будуть, а так 1) зменшення корупції на таможні, 2) додаткове надходження бабла, 3) виїзд тих, хто на той момент не хоче воювати, шоб під ногами не плутався.
  • Right Right 2d264255
    Оце так порушення - хотіли виїхати з України, в нас що Північна Корея чи Зебіленд? В нас і так добровольців багатьох не беруть тому що в армії достатньо людей, а тут ще Зебіл людей не випускає коли в країні дуже багато людей залишилось без роботи
  • Старый зольдат
    Эти две гниды в Варшаве.
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