Британія закликала розслідувати викрадення українського зерна Росією
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.
"Звинувачення в тому, що Росія краде зерно з різних регіонів України, є дуже серйозними і повинні бути негайно розслідувані", - заявила британська міністерка сільського господарства Вікторія Прентіс.
Прентіс, виступаючи на конференції Міжнародної зернової ради в Лондоні, сказала, що чула звинувачення про крадіжки зерна Росією з перших вуст від джерел у Херсонській області на півдні України.
"Минулого тижня Україна заявила, що Росія доставляє в Туреччину вкрадене зерно з Криму, який Росія анексувала в 2014 році", - заявила Прентіс.
Вона також звинуватила Росію в відправленні в Сирію 100 000 тонн вкраденої української пшениці та у відправці награбованого металу кораблем з Маріуполя до Ростова-на-Дону.
Як повідомлялося, Росія відправляє зерно, яке незаконно вивезла з України, з території Криму до країн Ближнього Сходу. Російське судно потрапило на супутниковий знімок.
А маріупольські металургійні комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь групи "Метінвест" звернулися до Генпрокуратури з проханням відкрити кримінальні провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, яка належить комбінатам, та яку системно вивозять до РФ.