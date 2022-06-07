Росія залишає склад Європейського суду з прав людини

Російський парламент проголосував за вихід із Європейського суду з прав людини. Рішення прийнято після більш ніж 20-річного перебування на посаді члена Ради Європи, головної правозахисної організації континенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Державна дума Росії схвалила два законопроєкти: один про вихід країни з-під юрисдикції суду, а другий - 16 березня як граничну точку. Тож рішення проти Росії, ухвалені після цієї дати, не виконуватимуться.

Після голосування спікер нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін сказав, що Європейський суд з прав людини став інструментом політичної боротьби проти Росії в руках західних політиків.

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"Деякі з рішень суду прямо суперечили російській конституції, нашим цінностям і нашим традиціям", - сказав він у заяві.

Звернення до ЄСПЛ стало останнім заходом для позивачів у кількох резонансних справах, які були відхилені російськими судами, і тому сьогоднішній крок означає кінець тому, що багато активістів бачили як останню надію на справедливість.

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Нагадаємо, міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального Трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України. Російські злочинці мають постати перед Трибуналом так, як це було з керівництвом нацистської Німеччини.

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