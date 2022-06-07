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Окупанти хочуть скуповувати мелітопольську черешню у фермерів за безцінь

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Окупанти хочуть скуповувати мелітопольську черешню у фермерів за безцінь
Російські загарбники на "нараді" з фермерами в Мелітопольському районі оголосили, що готові скуповувати черешню по 10 грн і не дорожче.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами мера, 6 червня в одному з сіл Мелітопольського району військові РФ провели так звану нараду з фермерами і сказали, що готові скуповувати у них черешню по 10 грн і не більше.

"Це занадто мала ціна. Централізованих закупок не буде", - сказав мер.

Також читайте: Російські окупанти вже понад добу "глушать" мобільний зв'язок та інтернет у Мелітополі, - мер Федоров

Він зазначив, що окупанти вивезли з елеваторів майже все зерно і захопили державне підприємство "Дослідне господарство "Мелітопольське", яке займалось вирощуванням фруктів.

Читайте також: Рашисти не дозволяють фермерам продавати черешню в окупованому Мелітополі, - мер Федоров

Топ коментарі

  • Анатолий Воробей 96773614
    Посипте її труткою, нехай жеруть.
  • Болунгарвік Віталій
    дустом її посипати та хай задурно беруть
  • Goebbels Goebbels
    ****** за 10 гр нехай самі збирають, але ту черешню яку свині нез'їли
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