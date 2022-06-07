Данілов обговорив співпрацю у кібербезпеці з першим віцеспікером парламенту Естонії Певкуром

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов провів зустріч із першим віцеспікером парламенту Естонії Ханно Певкуром (Hanno Pevkur), під час якої сторони обговорили розвиток співпраці між країнами, приділивши особливу увагу сфері кібербезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті РНБО.

Данілов наголосив на важливості кібернетичної складової боротьби з РФ і повідомив, що не було "жодної системи життєзабезпечення в Україні, яку російські кіберзлочинці не намагалися атакувати, - банки, інфраструктура, енергетика, державні установи". За його словами, завдяки відновленій системі реагування Україна змогла цьому ефективно протидіяти.

У свою чергу Певкур запевнив у готовності Естонії надалі надавати всебічну допомогу Україні "не лише на урядовому рівні, а й на рівні приватних компаній", а також поглиблювати практичну співпрацю та продовжити просувати інтереси України на міжнародній арені.

До складу естонської делегації також увійшов посол Естонії в Україні Каімо Кууск (Kaimo Kuusk).

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