Данілов обговорив співпрацю у кібербезпеці з першим віцеспікером парламенту Естонії Певкуром
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті РНБО.
Данілов наголосив на важливості кібернетичної складової боротьби з РФ і повідомив, що не було "жодної системи життєзабезпечення в Україні, яку російські кіберзлочинці не намагалися атакувати, - банки, інфраструктура, енергетика, державні установи". За його словами, завдяки відновленій системі реагування Україна змогла цьому ефективно протидіяти.
У свою чергу Певкур запевнив у готовності Естонії надалі надавати всебічну допомогу Україні "не лише на урядовому рівні, а й на рівні приватних компаній", а також поглиблювати практичну співпрацю та продовжити просувати інтереси України на міжнародній арені.
До складу естонської делегації також увійшов посол Естонії в Україні Каімо Кууск (Kaimo Kuusk).