Польща закликає Євросоюз повністю відмовитися від російського газу

Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії має містити обмеження на імпорт газу. Також до нього слід внести відключення всіх російських банків від SWIFT.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після зустрічі зі своїм австрійським колегою Александером Шалленбергом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Польський міністр повідомив, що важливою темою його розмови з Шалленбергом у вівторок була ситуація в Україні. Він підкреслив, що від початку війни Польща "непохитно підтримувала Київ у всіх ключових напрямках, діючи для збереження територіальної цілісності України відповідно до національних інтересів цієї країни, але й відповідно до інтересів Європи, я скажу більше – усієї трансатлантичної спільноти", – сказав Рау.

Рау згадав про шостий пакет санкцій проти Росії, прийнятий ЄС минулого тижня. Він оцінив, що це "важливий крок до забезпечення незалежності Європи від російських енергоресурсів. Однак цього недостатньо, ми повинні почати роботу над сьомим пакетом санкцій, який має охоплювати, серед іншого, повне припинення поставок російського газу та продуктів нафтохімії, а також відключення всіх російських та білоруських банків від системи SWIFT", - додав глава МЗС Польщі.

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Рау також зазначив, що Україна має бути в Європейському Союзі. "Тому ми очікуємо позитивної рекомендації від Європейської комісії щодо надання Україні статусу країни-кандидата. Сподіваємося, що під час наступного засідання Європейська Рада ухвалить позитивне рішення з цього приводу", - сказав міністр.

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