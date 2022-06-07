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Євросоюз послабив деякі санкції проти Росії без жодних пояснень, - ОП

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Євросоюз послабив деякі санкції проти Росії без жодних пояснень, - ОП
Рада Європейського Союзу жодним чином не пояснила факт видалення з санкційного списку блокування хмарних сервісів для Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк написав у твіттері.

"Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для росії хмарних сервісів Європейським Союзом у 6-му пакеті санкцій. Потім Рада ЄС редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології. Жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб", - написав Подоляк.

Він заявив, що "ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати".

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Вазеленська влада відкликала міжнародний позов проти парашки за окупацію криму? Хтось чув пояснення, чому вона це зробила?
  • saimansay
    Главное зброї побільше - будем самі рускі хмари розганять.
  • Анатолий К 65c6a92d
    В цьому і вся причина, що вам не пояснюють.
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