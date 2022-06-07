Євросоюз послабив деякі санкції проти Росії без жодних пояснень, - ОП
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Рада Європейського Союзу жодним чином не пояснила факт видалення з санкційного списку блокування хмарних сервісів для Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк написав у твіттері.
"Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для росії хмарних сервісів Європейським Союзом у 6-му пакеті санкцій. Потім Рада ЄС редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології. Жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб", - написав Подоляк.
Він заявив, що "ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати".