Євросоюз послабив деякі санкції проти Росії без жодних пояснень, - ОП

Рада Європейського Союзу жодним чином не пояснила факт видалення з санкційного списку блокування хмарних сервісів для Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк написав у твіттері.

"Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для росії хмарних сервісів Європейським Союзом у 6-му пакеті санкцій. Потім Рада ЄС редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології. Жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб", - написав Подоляк.

Він заявив, що "ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Західні санкції не надто вплинули на позицію Росії, - Зеленський