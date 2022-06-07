ООН розраховує на досягнення угоди щодо постачання зерна з України і добрив з РФ, - Гутерріш
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Генсек ООН Антоніу Гутерріш розраховує на досягнення угоди щодо постачання зерна з України і добрив з Росії.
Про це повідомив на брифінгу його представник Стефан Дюжжарик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Генеральний секретар налаштований рішуче щодо операції з постачання зерна з України і також щодо експорту продовольства та добрив з Росії. Зусилля продовжуються", - сказав Дюжжарик.
Представник Гутерріша зазначив, що в ООН не розголошуватимуть деталі ситуації, поки переговори продовжуються.