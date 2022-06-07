На Східному напрямку 7 червня наші сили знищили 2 склади з боєприпасами, 1 міномет та 56 окупантів, - ОТУ "Схід"
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці угруповання.
"Сьогодні, 7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил. Втрати ворога складають: особового складу – 56; мінометів – 1; АТТ – 12; паливозаправників – 1; спеціальна техніка – 1", - зазначається у повідомленні.