У Берліні відкриється український культурний центр

Бургомістерка Берліну Франциска Ґіффай у вівторок оголосила, що влада міста погодила відкриття українського культурного центру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Свою заяву Ґіффай зробила за підсумками зустрічі з міністром розвитку громад України Олексієм Чернишовим і українським послом у Німеччині Андрієм Мельником.

"Планування (українського культурного центру – ред.) вже триває", – зазначила Ґіффай і додала, що йдеться про першу таку установу, що буде відкрита за межами України.

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До проєкту будуть долучені уряд Німеччини і України, уточнила бургомістерка Берліна.

"Берлін украй зацікавлений у тісному зв’язку й подальшій співпраці як у контексті допомоги українським біженцям у Берліні, так і в допомозі розвитку України", – додала вона.

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Під час переговорів Чернишов, Мельник і Ґіффай також обговорили умови прийому українських біженців у Берліні (яких уже налічується майже 68 тисяч), організацію навчання для українських дітей і молоді, регіональний розвиток, відбудову України та перспективи вступу України в ЄС.