У окупованому Херсоні тільки 2 директори шкіл із 60 погодилися почати навчання за російською програмою, - розвідка

Окупанти вимагають від шкіл Херсона з 1 вересня переводити навчання на російські освітні програми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупаційна адміністрація Херсона провела збори директорів місцевих шкіл, на яких було висунуто вимогу з 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами. Із близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє. Відповідно, їм доручено провести збори своїх педколективів та змусити підлеглих переоформитись за російським законодавством, уклавши договори з окупаційною адміністрацією", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні лікарі масово відмовляються співпрацювати з окупантами, - КримSOS