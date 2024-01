В Україну прибуло з Литви 20 військових автомобілів, ще стільки ж БТР у дорозі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"25 травня я оголосив, що Литва готує НОВУ доставку підтримки до України. Сьогодні я повідомляю, що 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків вже в Україні. 20 бронемашин М113 наближаються", - написав високопосадовець.

On 25th of May I announced that 🇱🇹 is preparing a NEW support shipment to 🇺🇦. Today I announce that the 10 military trucks and 10 SUVs (for demining operations) are already in 🇺🇦! 20 M113 armored vehicles are coming!

🇱🇹 Stands together with 🇺🇦! #РазомДоПеремоги