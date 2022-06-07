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В Україну прибуло з Литви 20 військових автомобілів, ще стільки ж БТР у дорозі

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В Україну прибуло з Литви 20 військових автомобілів, ще стільки ж БТР у дорозі
Україна отримала військову допомогу із Литви - 20 військових автомобілів, серед яких вантажні машини та позашляховики. Ще 20 БТР із Литви приїдуть найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"25 травня я оголосив, що Литва готує НОВУ доставку підтримки до України. Сьогодні я повідомляю, що 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків вже в Україні. 20 бронемашин М113 наближаються", - написав високопосадовець.

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Топ коментарі

  • Amber
    Литовцы - Ви безценные Люди 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
  • Вася Шевченко f77d76ba
    дякуємо... за кожну одиницю яка допомогає нищити русню !
    дякуємо...
  • Vadim Gumenyk
    Ті хто ближче до пидоросії все розуміють ,,, ті хто далі ,, хотять лицо сохранить пуйлу
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