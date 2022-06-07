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В Україну повернуто вже 210 загиблих захисників Маріуполя, більшість – захисники "Азовсталі", - ГУР Міноборони

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В Україну повернуто вже 210 загиблих захисників Маріуполя, більшість – захисники "Азовсталі", - ГУР Міноборони
Станом на 7 червня в Україну повернуто 210 загиблих українських військових, загиблих у Маріуполі, більшість з яких – захисники "Азовсталі".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Зусиллями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими триває процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя. На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість із них – героїчні захисники "Азовсталі", – йдеться у повідомленні.

У ГУР наголосили, що "всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію", додавши, що кожного з них проводять в останню путь із належними героям почестями.

"Координаційний штаб за дорученням президента України – верховного головнокомандувача Збройних сил працює над тим, щоб повернути кожного полеглого. Триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців", – зазначили в ГУР МО.

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Нагадаємо, раніше Україна та РФ провели обмін тілами загиблих військовослужбовців у форматі "160 на 160".

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн
    Вічна Пам'ять загинувшим Героям і живим Героям пора додому
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вічна пам"ять загиблим синам України...
    .....................................................................................
    та ми ще чекаємо живих... 2500 військових з руснявих катівень...
    коли їх почнуть повертати додому ??
  • nav svargi
    Zhivie gde?! shto ta ze-shobla molchit ?
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