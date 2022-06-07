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Колаборантам у Херсоні поставили завдання підготувати до осені "референдум" про включення області до складу РФ, - ОВА

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Колаборантам у Херсоні поставили завдання підготувати до осені "референдум" про включення області до складу РФ, - ОВА
Глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що у Кремлі поставили завдання колаборантам у Херсоні підготувати до осені "референдум" про включення області до складу РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За його словами чиновника, 6 червня в облдержадміністрації Херсона відбулася велика нарада колаборантів за участю заступника голови адміністрації президента РФ. Він поставив завдання "до осені підготувати референдум про включення області до складу РФ".

Лагута повідомив, що це останнє рішення окупантів, до цього були інші варіанти: "Спочатку республіка, потім приєднання до Криму, тепер приєднання до РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вирішили провести на Херсонщині "референдум" про "входження" до РФ

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Топ коментарі

  • saimansay
    Зачем педалировать эту новость?
    орки сто раз объявят о намерении войти и сто один раз отменят намерение.
    Расшатывают нервы граждан.
    Да и что вы думали они сделают? Раздадут каждому шоколад и уплывут обратно на белом корабле?
    После референдума будет мобилизация, после мобилизации еще одна, потом грабеж и т.д. и т.п.
    Выход один - тупо мочить орков.
  • Nikolai Chizhevsky
    ну обьявять реферндум це щось змінює чи звільняти не потрібно?
  • Александр Кондратенко 7e201353
    Зелена гнида продала мій дім і далі хрипить по телевізору як ні в чому не бувало!Мені досі здаеться що це сон з якого я не можу ні як прокинутися(
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