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Колаборант Балицький заявив, що 11 вагонів краденого українського зерна із Запорізької області вирушили до окупованого Криму

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Колаборант Балицький заявив, що 11 вагонів краденого українського зерна із Запорізької області вирушили до окупованого Криму
Перший поїзд із краденим в Україні зерном вирушив із окупованої росіянами частині Запорізької області до окупованого Криму.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колаборант, "керівник військово-цивільної адміністрації" Євгеній Балицький.

"У напрямку Криму пішли перші залізничні вагони, 11 вагонів пішли із зерном із мелітопольського елеватора. Можна прогнозувати, що найближчим часом ці поставки будуть збільшені у сотні разів. Це буде не 11 вагонів, а сотні, тисячі вагонів", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Анатолий Воробей 96773614
    Підарас. На гілляку, падлу.
  • Natalia Linnik
    Кроваве зерно. Стане воно вам поперек горла, суки!
  • Мобильный крематорий
    Я не могу понять, почему у кацапов так легко получается пользоваться Украинской инфраструктурой? Почему у кацапов спокойно ходят составы в прифронтовой зоне?
    Мое диванное мнение. Разваливать тепловозы. Пусть вагоны руками толкают.
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