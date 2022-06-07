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IBM повністю йде з Росії та звільняє сотні співробітників

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IBM повністю йде з Росії та звільняє сотні співробітників
Корпорація IBM оголосила про остаточний відхід з Росії. Сотні російських співробітників будуть звільнені.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Reuters.

"Оскільки наслідки війни продовжують наростати, а невизначеність щодо її довгострокових наслідків зростає, ми прийняли рішення провести планомірне згортання бізнесу IBM в Росії", - написав у службовій записці генеральний директор IBM Арвінд Крішна.

Як заявив він у коментарі Reuters, в Росії працює кілька сотень співробітників, а компанія не зможе довго платити їм у світлі посилення санкцій.

"Наші колеги в Росії не зі своєї вини пережили місяці стресу і невизначеності... Я хочу запевнити їх, що IBM буде і надалі підтримувати їх і зробить всі розумні кроки, наскільки це можливо", - додав Крішна.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
  • Харьков Сумской
    - Мне уже не интересно, кто ушёл - вы скажите, кто остался?

  • Bodalux
    І Беня як біженець від ФБР отримає в результаті більшість цих коштів)
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