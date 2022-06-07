Меркель про напад Росії на Україну: "Я себе не звинувачую"

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у першому інтерв’ю з моменту відставки заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що Росія розпочала війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Відповідаючи на питання Spiegel., чи могла вона зробити більше для відвернення війни в Україні, Меркель сказала: "Я себе не звинувачую. Не було можливо створити архітектуру безпеки, яка б могла цьому запобігти".

"Чи можна було зробити більше, щоб запобігти такій трагедії – я вже вважаю, що ця ситуація є значною трагедією, - чи можна було їй запобігти? І саме тому ви себе питаєте це, і, звісно, я собі й досі ставлю це питання", – сказала Меркель.

Водночас ексканцлерка відхилила звинувачення посла України в Німеччині Андрія Мельника в тому, що вона проводила політику пацифікації щодо Росії.

"Я так не думаю. Дипломатія, якщо вона зазнає невдачі, не є хибною", – зазначила Меркель і додала, що без Мінських домовленостей, на її думку, ситуація в Україні була б ще більш критичною.

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Те саме, наголосила колишня канцлерка Німеччини, стосується і її рішення не підтримати надання Україні плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році.

"Я не вважаю, що маю визнати свою неправоту, і вибачатися за це (рішення) не буду", – сказала Меркель.