Меркель про напад Росії на Україну: "Я себе не звинувачую"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Відповідаючи на питання Spiegel., чи могла вона зробити більше для відвернення війни в Україні, Меркель сказала: "Я себе не звинувачую. Не було можливо створити архітектуру безпеки, яка б могла цьому запобігти".
"Чи можна було зробити більше, щоб запобігти такій трагедії – я вже вважаю, що ця ситуація є значною трагедією, - чи можна було їй запобігти? І саме тому ви себе питаєте це, і, звісно, я собі й досі ставлю це питання", – сказала Меркель.
Водночас ексканцлерка відхилила звинувачення посла України в Німеччині Андрія Мельника в тому, що вона проводила політику пацифікації щодо Росії.
"Я так не думаю. Дипломатія, якщо вона зазнає невдачі, не є хибною", – зазначила Меркель і додала, що без Мінських домовленостей, на її думку, ситуація в Україні була б ще більш критичною.
Те саме, наголосила колишня канцлерка Німеччини, стосується і її рішення не підтримати надання Україні плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році.
"Я не вважаю, що маю визнати свою неправоту, і вибачатися за це (рішення) не буду", – сказала Меркель.