Європарламент рекомендуватиме надати Україні статус кандидата в ЄС

Європарламент рекомендуватиме главам держав та урядів ЄС, що зустрінуться на саміт 23-24 червня, надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС та закупити для України зброю для відбиття російської агресії.

Про це сьогодні під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі заявив голова Комітету ЄП із закордонних справ Девід Макалістер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Макалістер виклав вісім пунктів рекомендацій Європейського парламенту для учасників саміту ЄС. Всі вони так чи інакше пов’язані із ситуацією в Україні, при цьому три – прямо торкаються її інтересів.

"Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання, відповідно до потреб, що були висловлені українською владою, та надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України… Ми рекомендуємо також забезпечити широкий моніторинг застосування санкцій ЄС, щоб зміцнити спроможність Європейської комісії з імплементації обмежувальних заходів", - сказав голова Комітету Європарламенту із закордонних справ.

Макалістер нагадав, що Європарламент послідовно виступав за підвищення ефективності Спільної політики ЄС з безпеки й оборони. Агресія Росії проти України показала, що Європейський Союз має бути терміново забезпечений засобами та інструментами для належної відповіді на глобальне стратегічне суперництво та на складні загрози у сфері безпеки.

"У наших рекомендаціях для Ради ЄС та для високого представника ми оцінюємо ініціативи ЄС у цій сфері та надаємо конкретні пропозиції для просування вперед. Ми сформували вісім ключових пунктів, які мають бути враховані під час зустрічі Європейської Ради 23-24 червня, а також під час наступного саміту НАТО у Мадриді 29-30 червня", - зазначив європейський політик.

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Серед згаданих пропозицій, які прямо стосуються України, у доповіді вказані такі:

- швидка імплементація Стратегічного компаса ЄС, зокрема, в частині розвитку оперативних спроможностей сил швидкого розгортання ЄС;

- перегляд та направлення місій та операцій ЄС в рамках Спільної політики з безпеки й оборони, їх адаптація до нових геополітичних реалій, зокрема, для надання належної підтримки урядам України й Молдови;

- швидке завершення роботи над третьою Спільною декларацією ЄС-НАТО, погодження положень Стратегічного компаса ЄС та нової Стратегічної концепції НАТО, для забезпечення їх взаємного доповнення;

- перегляд Європейської політики сусідства з метою глибокої оцінки впливу російської агресивної війни проти України на співробітництво в рамках Східного партнерства та на посилення політики розширення ЄС;

- активне долучення Європарламенту до належної імплементації Спільної зовнішньої та безпекової політики (СFSP) та Спільної політики з безпеки й оборони (CSDP), включаючи імплементацію Стратегічного компаса ЄС та Європейського фонду миру;

- забезпечення Спільної політики з безпеки й оборони ЄС належними фінансовими ресурсами, з метою підвищення її ефективності та надійності.

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Спільна доповідь Комітету із закордонних справ та підкомітету з безпеки й оборони Європейського парламенту буде винесена на голосування під час пленарного засідання ЄП у Страсбурзі 8 червня, у другій половині дня.