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Угорщина допомагає українським біженцям, іншу допомогу навряд чи отримаємо, - Данілов

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Угорщина допомагає українським біженцям, іншу допомогу навряд чи отримаємо, - Данілов
Україна повинна бути вдячна Угорщині за допомогу українським біженцям, однак іншої допомоги від цієї країни навряд чи можна очікувати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Про Угорщину, я від своїх слів відмовлятися не збираюся (про те, що Угорщина знала про напад Росії на Україну - ред.). І всі події, які були на протязі цього часу, доводять те, що Угорщина - такий собі партнер. Але за те, що вони приймають наших людей, за це ми маємо бути їм вдячними. Бо іншої допомоги від Угорщини ми навряд чи отримаємо. Я сьогодні мав зустріч з віцеспікером парламенту Естонії. Ми мали доволі довгу розмову стосовно майбутнього Європи, в який спосіб вона буде рухатись, куди буде рухатись, як буде розвиватися. Є різні думки з цього приводу. У нас є друзі - це країни Балтії, Польща, Чехія, Велика Британія та інші країни. А є люди, які спостерігають за нашими проблемами, і не поспішають надавати допомогу. Але те, що вони приймають наших біженців, що вони допомагають нам гуманітарними вантажами, іншим, ще раз наголошу – ми за це їм маємо бути вдячні", - сказав Данілов.

Також читайте: Треба дякувати за те, що є, - Данілов про поставки зброї

Топ коментарі

  • fresh guacamole
    Я не злопам'ятний.
    Я все записую.
  • Small Jerboa
    Ось по поводу "дякувати за біженців" це повний ПЕРЕГИБ!!!
    Вони що, могли кинути біженців на кордоні?!
    Без їди, без води, без тепла, без медицини?!
    Тоді, коли приймали біженців з Середньої Азії?
    Та ще й, пам'ятайте, їм за наших біженців, ЄС ГРОШІ ПЛАТЯТЬ!
  • Алекс Мышкевич
    Данілова, до чого цей скепсіс?
    Від Угорщини ми ще багато отримаємо...

    подлян
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