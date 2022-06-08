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Окупанти не вірили в такий опір української армії на Донбасі, - Зеленський

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Окупанти не вірили в такий опір української армії на Донбасі, - Зеленський
Українська армія продовжує героїчну оборону Донбасу, із таким опором, який не очікували російські окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні  президент України Володимир Зеленський.

"Найгарячіші точки ті самі – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна. Відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним, і тепер намагаються задіяти додаткові ресурси на Донбаському напрямку. Як і на Херсонському – перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії", - сказав президент.

"Але який у тому сенс для них? Усе одно більшість окупаційного контингенту вже чудово зрозуміла, що вони не мають перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії", - заявив він.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    *****, цей 4жди незлупившийся ротатий піхотинець 2014ть,
    заткнется вже коли небудь?
  • Яр Холодний
    І саме головне - "Блазень" сам такого не очікував! Думав що все "посиплеться" після першого удару А тут на місцях народ піднявся і "вломив" кацапам! Саме тому вони у перші дні були такі розгублені і "сиділи як миш під віником"! Ну а потім мусили стать "суперпатріотами" - щоб народ на каштани не "возвисив"!
  • три - пятнадцать
    оккупантам тому і не віриться,
    шо ти шуткував в Горловкі і на мацкві в 2014му коли почялася війна.
    вони тебе, за "правильного" - свого держуть і праві,
    бо ти їхній - ти кацап, буба...
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