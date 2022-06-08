США і партнери працюють над наданням Україні протикорабельних ракет, - Білий дім
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Сполучені Штати і союзники працюють над тим, аби надати Україні протикорабельні ракети і системи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки із посиланням на високопосадовця Білого дому.
"Ми підтримуємо Україну та працюємо, щоб допомогти їй покращити її прибережну оборону. У межах цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони. Ми також співпрацюємо з союзниками та партнерами над наданням Україні протикорабельних ракет і систем. Ми щодня постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб", – сказав чиновник Білого дому.
Він додав, що США є найбільшим постачальником допомоги Україні оборонного призначення, і "надалі буде світовим лідером у наданні найбільшої в історії допомоги Україні у сфері безпеки".