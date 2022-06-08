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Велика Британія пообіцяла поставити Україні партію високотехнологічних ракет Brimstone для деблокування портів, - ЗМІ

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Велика Британія пообіцяла поставити Україні партію високотехнологічних ракет Brimstone для деблокування портів, - ЗМІ
Уряд Британії пообіцяв Україні поставити партію високотехнологічних ракет Brimstone. Вони мають допомогти ЗСУ деблокувати українські порти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Підкреслюється, що за допомогою постачання протикорабельних засобів влада Великої Британії сподівається вирішити ситуацію з експортом українського зерна, який заблокувала Росія.

Посол України в Туреччині Василь Боднар у вівторок заявив, що Київ буде згоден відновити морські перевезення сільськогосподарської продукції з країни тільки в разі передачі йому "озброєнь для захисту від загроз з моря" і участі військово-морських сил третіх держав.

Зазначимо, що ракети Brimstone вже використовуються українськими військовими в боротьбі з російським агресором.

Читайте: США і партнери працюють над наданням Україні протикорабельних ракет, - Білий дім

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Боже-бережи королеву...
  • Amber
    Супер 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
  • DmitrySviridon ad49c275
    Обнял Великобританию!!!
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