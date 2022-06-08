У Росії заявляють, що етапували понад тисячу військових з "Азовсталі"

РосЗМІ повідомляють, що понад тисячу військовослужбовців, які здалися в полон у Маріуполі, етаповано для проведення слідчих дій на територію Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело.

"У Росію етапували понад 1 тис. людей з "Азовсталі". З ними щільно працюють правоохоронні органи. Найближчим часом після проведення очних ставок з низкою військовополонених слідство також планує направити їх до Росії", - йдеться в повідомленні.

Як уточнило джерело у правоохоронних органах, найближчим часом слідство має намір відправити до Росії ще частину українських військовополонених.

За його словами, у Москві можуть перебувати понад 100 осіб, "серед яких іноземні найманці, які здалися в Маріуполі".

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