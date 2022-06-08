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У Росії заявляють, що етапували понад тисячу військових з "Азовсталі"

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У Росії заявляють, що етапували понад тисячу військових з "Азовсталі"
РосЗМІ повідомляють, що понад тисячу військовослужбовців, які здалися в полон у Маріуполі, етаповано для проведення слідчих дій на територію Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело.

"У Росію етапували понад 1 тис. людей з "Азовсталі". З ними щільно працюють правоохоронні органи. Найближчим часом після проведення очних ставок з низкою військовополонених слідство також планує направити їх до Росії", - йдеться в повідомленні.

Як уточнило джерело у правоохоронних органах, найближчим часом слідство має намір відправити до Росії ще частину українських військовополонених.

За його словами, у Москві можуть перебувати понад 100 осіб, "серед яких іноземні найманці, які здалися в Маріуполі".

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Топ коментарі

  • Said_
    Не з "обмІном", а з обмАном". Усе, як завжди - брехали, брешуть і будуть брехати. Нічого нового.
  • John Smith 868f3dd3
    хороша 'евакуація' вийшла! як не крути.

    то що там з обміном, зекоманда??
  • Ярослав Рябченко
    Какая-то странная операция, россии сдать в плен почти 3 тысячи солдат, с медведчуком, вместо обмена, договориться, чтобы лил дерьмо на Порошенко, объявить информацию о пленных - военной тайной и вопросы по поводу пленных - перевести на ООН и красный крест. Типа, зеленский, верещук, которые этим занимались уже и не при чем. Просто напомню, что число солдат, оказавшихся в плену после этой "эвакуации" превышает потери в Иловайске, Дебальцево и ДАП вместе взятых. Странно все это
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