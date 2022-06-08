Заступники держсекретаря США Шерман і очільника МЗС України Сеник обговорили в Сеулі вивезення українського зерна

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман зустрілася у вівторок у Сеулі із заступником міністра закордонних справ України Дмитром Сеником. Дипломати обговорили, зокрема, вивезення українського зерна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепу США.

Венді Шерман зараз перебуває з офіційним візитом у Південній Кореї.

За словами офіційного представника Держдепартаменту Неда Прайса, в ході зустрічі Шерман підкреслила тверду і постійну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям неспровокованої агресії з боку Росії.

Заступниця держсекретаря представила оновлену інформацію про американську допомогу Україні, включно з допомогою у сфері безпеки, гуманітарною та економічною допомогою, а також бюджетною підтримкою і допомогою в реалізації довгострокових ініціатив.

"Шерман і Сеник також обговорили вплив війни, розв'язаної Росією, на глобальну продовольчу безпеку і зацікавленість Сполучених Штатів в доставленні українського зерна на міжнародні ринки", - йдеться в повідомленні.

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