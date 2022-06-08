Заступники держсекретаря США Шерман і очільника МЗС України Сеник обговорили в Сеулі вивезення українського зерна
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепу США.
Венді Шерман зараз перебуває з офіційним візитом у Південній Кореї.
За словами офіційного представника Держдепартаменту Неда Прайса, в ході зустрічі Шерман підкреслила тверду і постійну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям неспровокованої агресії з боку Росії.
Заступниця держсекретаря представила оновлену інформацію про американську допомогу Україні, включно з допомогою у сфері безпеки, гуманітарною та економічною допомогою, а також бюджетною підтримкою і допомогою в реалізації довгострокових ініціатив.
"Шерман і Сеник також обговорили вплив війни, розв'язаної Росією, на глобальну продовольчу безпеку і зацікавленість Сполучених Штатів в доставленні українського зерна на міжнародні ринки", - йдеться в повідомленні.