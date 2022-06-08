Від початку квітня на дев'яти трасах відновлено 242 км доріг, зведено 20 тимчасових переправ, - Укравтодор
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Від початку квітня Укравтодор у звільнених містах і селах Київської області очистив і відновив 264,7 км комунальних вулиць.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Укравтодору.
Також на дев'яти трасах міжнародного та регіонального значення відновлено 242 км доріг. Крім того, для відновлення транспортного сполучення довелося побудувати 20 тимчасових переправ поруч зі зруйнованими мостами через річки Ірпінь, Тетерів та ін.